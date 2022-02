Actiegroep Extinction Rebellion organiseert maandag een demonstratie voor de deur van het Russische gasbedrijf Gazprom aan het Museumplein. De groep wil dat de investeringen van de Nederlandse overheid in het bedrijf stopt.

Volgens Extinction Rebellion investeert de overheid miljarden euro's aan de Russische fossiele brandstof. "Met dat geld financiert Poetin zijn oorlog", aldus de actiegroep via de oproep op Twitter. De demonstratie voor het kantoor begint om 18.00 uur.

De organisatie vraagt of de aanwezigen demonstranten vlaggen en spandoeken willen meenemen zodat de boodschap duidelijk over kan komen. Extinction Rebellion heeft al aangeven ook woensdag en vrijdag terug te keren voor het kantoor.

De hele week zijn in de stad al demonstraties. Op donderdag en vrijdag werd er twee keer spontaan gedemonstreerd tegen de inval van Rusland in Oekraïne en ook vandaag is er een demonstratie tegen de invasie. Vanaf 13.00 uur organiseren verschillende organisaties een solidariteitsactie.