Op de Dam wordt er een solidariteitsactie gehouden voor Oekraïne. Rusland viel afgelopen woensdag op donderdagnacht het Oost-Europese land binnen en net als in vele andere Europese steden kunnen de aanwezigen hun steun uiten voor Oekraïne.

Vanaf 13.00 uur organiseren verschillende organisaties steunbetuigingen voor de situatie in het land. "Maandag was er al het idee om iets te organiseren op de Dam uit solidariteit. We hebben dit aangemeld bij de politie en het bleek dat meerdere partijen dit hebben gedaan. We hebben nu onze programma's op elkaar afgestemd", liet mede-initiatiefnemer en oprichter van Peace SOS May-May Meijer eerder weten.

De organisatie hoopt dat de mensen die naar de solidariteitsactie komen vooral veel liefdevolle uitingen willen meenemen, "zoals plaatjes van vredesduiven en harten." Om 15.30 uur wordt er twee minuten stilte gehouden.