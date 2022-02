Bij een woning aan de Bundlaan in Noord is voor de tweede keer in negen dagen tijd een poging gedaan om brand te stichten. Er werd een brandbom, een fles gevuld met benzine, gegooid in de voortuin van het huis.

De bewoner schrok vannacht rond 04.20 uur wakker door een harde knal en zag dat een gedeelte van de heg voor de woning in brand stond. De brand in de heg ging vanzelf uit. De politie vond in de heg een fles met benzine en in de tuin een aansteker.

Het is niet de eerste keer dat de bewoner wakker schrok door een harde knal. Negen daar eerder, op 18 februari, werd er een vuurwerkbom naar de woning gegooid. Toen stonden de gevel en het balkon erboven in brand.

De bewoner vertelde de verslaggever dat het volgens hem gaat om een gerichte actie vanwege een conflict met een bekende. De politie heeft de fles met benzine en de aansteker in beslag genomen voor verder onderzoek.