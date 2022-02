Actiegroep Windalarm strijdt voor een provinciaal referendum over de komst van windturbines in de buurt van woonwijken. Er geldt op dit moment nog een afstandsnorm van zeshonderd meter tussen woningen en windturbines, maar het voornemen is om die te verlagen. "We maken ons zorgen om de gezondheid van de kinderen", vertelt een bewoner van IJburg, één van de voorkeursplekken in de stad.

De gemeente wil zeventien windturbines plaatsen in en rondom de stad. Dat om extra energie op te wekken en meer zelfvoorzienend te worden. Er wordt vooral gekeken naar plekken in de haven, delen van Noord en ook bij IJburg. Oneerlijk, vindt Naut Kusters van actiegroep Windalarm. "Wij willen dat de overheid aantoont dat er geen andere alternatieven zijn voordat ze mensen letterlijk gaan lastigvallen."

Een beter alternatief volgens Kusters is om de turbines in de zee te plaatsen. "Dat is goedkoper en er is ook meer ruimte. Windmolens op land zijn echt niet meer nodig en zijn ook duurder. Er is genoeg met wind op zee en zon op dak. Kernenergie is dan ook niet nodig en biomassa ook niet."

Voordat er ook echt een referendum gehouden wordt, moet de groep eerst vijfhonderd handtekeningen inzamelen om het op de agenda te zetten. Uiteindelijk moeten ruim 45 duizend kiezers uit heel Noord-Holland het referendum ondersteunen. Dat zal pas geldig zijn als dertig procent van de ruim twee miljoen stemmers ook echt komt opdagen.

"Ik weet niet of het realistisch is dat we dat gaan halen, maar het is wel een manier om iedereen erover na te laten denken", zegt Kusters. "Wij willen een inhoudelijk debat en tot nu toe voelen wij ons niet gehoord."

De actiegroep heeft ook een lijst gemaakt met de partijen op wie mensen deze gemeenteraadsverkiezingen moeten stemmen als ze tegen de komst van windturbines zijn. "Alle partijen die windturbines bij woonwijken en in de natuur niet uitsluiten, die hebben we op een zwarte lijst gezet. Dat zijn GroenLinks, D66 en PvdA."

Voor het einde van 2024 wordt besloten over de specifieke locaties voor de windturbines. Die moeten uiterlijk 2030 klaar zijn voor gebruik.