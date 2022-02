Een 23-jarige vrouw is dinsdagavond ernstig gewond geraakt toen zij door een lijnbus werd aangereden op de Rooseveltlaan in Zuid. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw werd rond 22.45 uur geschept. De vrouw kwam tegen de voorzijde van de bus terecht en belandde zwaargewond op het wegdek.

De hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team, kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. De vrouw is met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De buschauffeur bleef ongedeerd en is overgebracht naar een politiebureau om een verklaring af te leggen. De politie heeft de zaak in onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over de toedracht van de aanrijding. De politie komt onder meer graag in contact met passagiers die in de bus zaten.