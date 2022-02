In het Westelijk Havengebied is vannacht brand ontstaan in een schroothoop bij een bedrijf aan de Vlothavenweg. Door de brand komt er veel rook vrij, waar mensen die in Houthavens en Amsterdam-Noord wonen last van hebben.

De brand ontstond 's nachts om 2.25 uur. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand lastig uit te krijgen. Met een kraan probeert de hulpdienst de schroothoop voorzichtig uit elkaar te halen. De brandweer geeft aan nog zeker "een gedeelte van de dag" met het blussen bezig te zijn.

Omdat de rook laag blijft hangen, zeggen veel mensen die in de omgeving wonen er last van te hebben. In Houthavens, Amsterdam-Noord en Almere kunnen mensen de rook ruiken. De brandweer raadt mensen aan om ramen en deuren te sluiten.