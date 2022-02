Ook in het Amsterdamse Bos heeft storm Eunice flink huisgehouden. De gemeente vraagt bezoekers daarom hun ommetje in het bos nog even uit te stellen. Boswachter Pieter Rust sluit zich daarbij aan: "Het is gewoon nog niet 100 procent veilig."

Als Pieter Rust goed heeft geteld, zijn er de afgelopen dagen zo'n 80 tot 90 bomen omgevallen in het Amsterdamse Bos. "Dat is behoorlijk", zegt hij, "en het zal nog wel twee of drie weken duren voordat het is weggewerkt."

Terwijl hij door het Amsterdamse Bos loopt, wijst hij een omgewaaide boom aan. "Deze is letterlijk en figuurlijk afgeknakt, als een luciferhoutje. Als je in de lijn van de boom meekijkt, zie je dat die andere bomen als ene dominosteen heeft weggetikt." Daarnaast kunnen dode, afgebroken takken die op de bomen liggen nog voor gevaar zorgen: "Dat kan nu nog naar beneden komen."

Ondanks de waarschuwingen zijn er nog altijd wandelaars in het bos te vinden. Ze zien dat er meer hout op de grond ligt dan normaal. "Maar ik zie geen losvliegende takken meer", vertelt een wandelaar, "dus het valt mee vandaag." Toch heeft ze voorzorgsmaatregelen genomen: "We hebben een route genomen langs de bosbaan, een route waar niet zoveel bomen staan. Ik wil ook geen boom op me krijgen, dus daar pas ik voor op."

Een andere wandelaar was niet op de hoogte van de waarschuwing. "Maar als je goed uitkijkt, moet het gewoon kunnen denk ik", zegt hij op het moment dat er achter hem een tak van een boom valt.