De gemiddelde transactieprijs die mensen voor een huis in de stad betalen is weer eens gestegen, nu met 11,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal steeg de transactieprijs met 59.000 euro, daarmee ligt de stad net boven het landelijk gemiddelde.

Dat gemiddelde ligt rond de 52.000 euro. In 2020 lag de gemiddelde transactieprijs in de stad op ongeveer 511.000 euro, een jaar later steeg deze naar 570.000 euro. Toch valt Amsterdam buiten de toplijstjes van hoogste stijgers, zeventig gemeenten zagen de prijs namelijk met meer dan 20 procent omhoog schieten.

Dat de gemiddelde transactieprijs landelijk is gestegen heeft onder andere te maken met de blijvende stijging van de prijzen van koopwoningen. Bestaande koopwoningen zijn ten opzichte van een jaar eerder nu 21,1 procent duurder.

Ook al is Amsterdam de gemeente met de hoogste prijs per vierkante meter, 6.731 euro, de stad valt buiten de top tien als het gaat om duurste gemeenten qua transactieprijs. Die lijst wordt aangevoerd door Blaricum, met een gemiddelde van net boven de 1 miljoen. Wel staat de gemeente Amstelveen op de lijst, op nummer tien. Daar ligt de gemiddelde transactieprijs rond de 625.000 euro.