Een winkel op de IJburglaan in Oost is op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. Bij de winkel werd vorige week brand gesticht.

Bij de winkel ging vorige week maandagnacht een steen door het raam en werd er daarna brand gesticht. De eigenaar liet daarop weten dat er een paar dagen eerder al was geprobeerd om via het grote raam de zaak binnen te komen. De eigenaar zei geen idee te hebben wie er achter de brandstichting zat.

De politie onderzoekt de mogelijke motieven achter de incidenten. Omdat er in een paar dagen tijd herhaaldelijke incidenten hebben plaatsgevonden, vreest de politie voor herhaling. "Om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen, heeft de burgemeester besloten om het pand voor onbepaalde tijd te sluiten", aldus de gemeente.