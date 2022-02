We zijn terug bij de bouw van de Singelgrachtgarage. De bouw van de ondergrondse parkeergarage, die vanaf 2024 plek biedt voor maar liefst 800 auto's, heeft een complicatie. Tijdens de bouw van de inrit bleek dat een deel van de hoofdwaterleiding lekt. Om die lekkage te repareren wordt de Nassaukade deze week opengebroken. De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn daarbij aanwezig.

Afgelopen januari is een eerste poging verricht om het lek te dichten, maar dit was tevergeefs. Deze week wordt er opnieuw aan de leiding gewerkt, om de lekkage dit keer wel proberen op te lossen. Hierbij wordt de Nassaukade afgesloten van de Raampoortbrug tot de Zuidpoortbrug en wordt de leiding opgegraven, vertelt omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden. "We kijken waar het lek zit, repareren het lek, zetten de leiding weer onder druk en dan testen we een aantal keren of hij goed dicht is."

Een bezorgde voorbijganger vraagt zich af wat er met alle vissen in de Singelgracht gebeurt tijdens de werkzaamheden. Ron heeft daar wel antwoord op: "Gisteren bij het droogpompen van compartiment één hebben we negenhonderd vissen gered en die zijn keurig uitgezet in de gracht, dus dat is heel plezierig geweest."

Onder buurtbewoners zijn de meningen over de bouw van de Singelgrachtgarage verdeeld. Een van hen is van mening dat het geld beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld speelplaatsen voor kinderen. Een andere buurtbewoner vindt dat de bouw wel nodig is. "Er is sowieso te weinig parkeerplek hier, en het is ook veel te duur om overal te parkeren."

Voor autoverkeer geldt er een omleiding via de Frederik Hendrikstraat De werkzaamheden aan de leiding duren naar verwachting tot en met vrijdag 25 februari.