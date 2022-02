Van de tien meest versteende buurten van Nederland komen er zeven uit Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Ook in veel Amsterdamse nieuwbouwbuurten is volgens de onderzoekers te weinig groen.

Bovenaan de lijst prijkt de Van der Helstpleinbuurt in De Pijp, gevolgd door de Concertgebouwbuurt. De Orteliusbuurt in West staat op een vierde plaats. Andere Amsterdamse buurten in de top 10 zijn de Cornelis Schuytbuurt (Museumkwartier), het zuidelijke deel van de Indische Buurt, de Jan Maijenbuurt en de Cremerbuurt-Oost.

Volgens Natuur & Milieu is een buurt versteend wanneer er minder dan 75 vierkante meter per woning aan groen ligt. Meer dan de helft van de buurten die de organisatie onderzocht, voldoet niet aan die norm. In Amsterdam is 74 procent van de buurten versteend. Van alle grote gemeenten in Nederland staat de stad daarmee op een derde plaats, achter Haarlem (83 procent) en Westland (75 procent).

De Van der Helstpleinbuurt is de enige buurt waar volgens de onderzoekers geen sprietje groen te vinden is. In de Concertgebouwbuurt blijft het bij 0,1 vierkante meter groen per woning. De minst versteende buurten vind je in Oostoever Sloterplas, Bullewijk en Riekerhaven.

De top tien bestaat zonder uitzondering uit buurten die voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. Toch voldoen ook nieuwbouwwijken lang niet altijd aan de door de onderzoekers vastgestelde 'groennorm' van 75 vierkante meter per woning. Zo horen onder meer het zuidelijke deel van de Zuidas (20 m2), het NDSM-terrein (22 m2) en Laan van Spartaan (24 m2) tot de meest versteende nieuwbouwbuurten van Nederland.