Medewerkers van café-restaurant Amsterdam aan de Watertorenplein in West zijn zondagavond overvallen door een gewapende man. De overvaller was uit op geld en dreigde te schieten als hij dit niet zou krijgen.

De overvaller had zwarte kleding aan en kwam rond 22.50 uur het restaurant binnen, waar op dat moment nog gasten zaten.

Nadat de dader dreigend met een vuurwapen de kassa had leeggegrist, dwong hij medewerkers vervolgens de kluis te openen. Het geld dat hij daaruit weghaalde bestond uit fooi. Het restaurant heeft besloten om voortaan geen contant geld meer aan te nemen.

Hoving laat weten dat het personeel dat aanwezig was nog altijd aangeslagen is. "Zo'n overvaller heeft totaal niet in de gaten wat hij bij mensen aanricht."