Een magneetvisser heeft vanmiddag twee raketwerpers opgevist uit het water bij de Transvaalkade in Oost. Volgens magneetvisser John Molenaar zijn de exemplaren niet nep. "Volgens mij zijn het bazooka's en zijn ze zo echt als ik weet niet wat."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee 'scherpe projectielen' zijn gevonden in het water aan de Transvaalkade. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een explosieve verkenner van de politie zijn onderweg om onderzoek te doen. Volgens de politie vormen de explosieven geen groot gevaar voor omwonenden. De straat is deels afgezet.

Molenaar wist de bazooka's uit het water te vissen na een anonieme tip. Die tip kreeg hij zo'n drie weken geleden, nadat mensen uit de buurt hadden gezegd dat er iets in het water zou liggen. Vandaag besloot hij toch maar langs te gaan om te kijken of die tip ook bleek te kloppen. "Ik dacht, ik ga toch maar kijken op die plek, blijkt het nog waar te zijn ook."

Volgens de magneetvisser lagen de bazooka's in een plastic zak op de bodem van het water bij de Transvaalkade. "Ik gooi mijn magneet erin en zie een een witte plastic tas liggen, die helemaal onder getaped is. Die heb ik open gesneden en hebbes. In die plastic zak zaten twee bazooka's." Molenaar denkt dat het om twee echte exemplaren gaat. "Ik heb in dienst gezeten, dus ik weet niet beter. Ze komen uit Rusland, maar de types ken ik niet."

Het is voor magneetvisser Molenaar niet de eerste keer dat hij explosieven in uit het water in de stad weet te vissen. Vorig jaar nog wist hij een granaat op te vissen uit het water vlakbij Brouwerij 't IJ. Ook trof hij eerder al andere bazooka's aan tijdens het magneetvissen. Volgens Molenaar ligt er in het water bij de Transvaalkade nog veel meer interessants. "Die kans krijg ik alleen niet. Ik moet nu weg hier. De politie zal wel de EOD bellen."