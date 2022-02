Bij een schietpartij aan de Fizeaustraat in Oost is gisteravond een 41-jarige Amsterdammer om het leven gekomen. Een 21-jarige man uit Amsterdam raakte zwaargewond. Hij is aangehouden als verdachte. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De melding van het schietincident kwam iets na 20.30 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen op de melding af. Bij de woning aan de Fizeaustraat trofffen agenten een 41-jarige man aan met zware verwondingen. Hij overleed kort erna aan zijn verwondingen.

Kort daarvoor zou er een schietpartij zijn geweest in de woning van de 41-jarige man. Een 21-jarige Amsterdammer is aangehouden als verdacht in de zaak. Hij zou kort ervoor met een schotwond in de Dulongstraat gezien zijn. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt onderzocht.

Een omwonende van de Fizeaustraat laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat er drie knallen zijn gehoord rond 20.30 uur. Specialistische eenheden van politie hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de schietpartij. Wat er precies is voorgevallen is vooralsnog niet duidelijk. In een bericht op Twitter vraagt de politie mensen die informatie hebben over de schietpartij zich te melden.