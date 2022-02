Het iconische gebouw achter de Dam was ooit bedoeld als winkelwalhalla, dat lukte ook wel een tijdje, maar het staat inmiddels al maanden zo goed als leeg. Ook de recent gebouwde 'food court' op de tweede verdieping is niet toegankelijk. Volgens retailexpert Rupert Parker Brady is het een bekend verhaal dat het oude postkantoor niet echt in trek is, maar is het de laatste jaren alleen maar slechter gegaan met het winkelcentrum.

Toen het postkantoor in 1991 verdween begon de bouw van het winkelcentrum. Een projectontwikkelaar uit Zweden wilde er een luxe winkelcentrum van maken. "Er zaten op dat moment nog weinig spectaculaire winkels in de stad", zegt Parker Brady. "Iedereen zat hierop te wachten, het was nieuw. Maar nu in 2022 is dat niet meer zo en heb je dit soort centra overal."

De leegstand in het pand is zorgelijk volgens de retailexpert. "Er zitten nog een paar winkeltjes op de begane grond, maar die draaien ook niet meer goed en gebruiken vaak niet eens meer alle ruimte. Het wordt er niet aantrekkelijker van."

Toeristen vinden het winkelcentrum toch nog, maar komen met lege handen naar buiten. "Vanaf de buitenkant ziet het er goed uit, maar binnen zijn er maar een paar winkeltjes. Dat is jammer", laat een toerist uit België weten. Ook Amsterdammers balen van de situatie: "Vroeger was dit echt een begrip, er zat een Free Record Shop. Maar dit is nog geen schim van wat het is geweest."

Ondernemers laten weten dat de coronacrisis zeker invloed moet hebben gehad op de bezetting binnen. Sinds de crisis zou de omzet zijn afgenomen en daarna zou het alleen nog bergafwaarts gegaan zijn met de winkels. Parker Brady heeft weinig vertrouwen in de invulling die Magna Plaza nu heeft als winkelcentrum.

"Het moest lijken op wat je nu ziet in de Foodhallen in West, waar allerlei winkeltjes naast elkaar stonden. Maar door de bouw van het pand werkt dat niet", zegt Parker Brady. "Roltrappen in het midden en te veel ruimte tussen de winkels geeft geen gezellig gevoel." Om er wel een effectief pand van te maken, zou er volgens hem een andere bestemming aan moeten worden gegeven. "Je zou misschien woningen kunnen bouwen voor studenten in de stad. Of maak er een museale attractie van, misschien wel een escaperoom."