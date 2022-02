Een fietser is vrijdagmiddag overleden door een omgewaaide boom op de Vrijheidslaan in Zuid. Het is het derde dodelijke slachtoffer.

Meerdere brandweerwagens en ambulances werden opgeroepen voor een melding van een reanimatie. Het slachtoffer bleek niet meer te redden.

Op de Aalsmeerweg in Zuid en de Weesperstraat kwamen ook mensen om het leven door omgewaaide bomen.