Ook in Diemen is vrijdagmiddag iemand op het leven gekomen door een vallende boom.

Het slachtoffer zat op de Weesperstraat in Diemen in een auto, toen er een boom op de auto viel. Dat gebeurde rond 15.30 uur. Meerdere ambulances, brandweerwages en een mobiel medidsch traumateam werden opgeroepen.

Ongeveer een halfuur eerder viel er al een dode door de storm op de Aalsmeerweg in Zuid. Dat slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar is daar overleden.