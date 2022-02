Het lijsttrekkersdebat van AT5 voor de gemeenteraadsverkiezingen op vrijdagavond in Pakhuis de Zwijger gaat niet door. Het gevaar voor publiek, politici en personeel is vanwege de naderende storm te groot.

"Enorm jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar het is een kwestie van overmacht", aldus de hoofdredactie van AT5. "We willen niemand onnodig in gevaar brengen." AT5 kijkt samen met Pakhuis de Zwijger en de lijsttrekkers of er een andere datum voor het debat kan worden gevonden.