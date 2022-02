Na Dudley op donderdag is het vrijdag de beurt aan Eunice. De verwachting is dat deze storm krachtiger is dan die van gisteren en het KNMI heeft voor vrijdagmiddag dan ook code oranje afgekondigd.

Alle vaste vaccinatie- en teslocaties van de GGD zijn vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten. De testunits in Noord sluiten al een uur eerder, om 12.00 uur. Ook komt er geen mobiel prikteam naar De Kazerne Reigersbos. Iedereen die een afspraak had voor vrijdagmiddag kan een telefoontje van de GGD verwachten voor een nieuwe afspraak.