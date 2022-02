Bij een woning in de Oogststraat in Amsterdam-Oost is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is het raam aan de voorkant van de woning beschadigd.

Het explosief ontplofte rond 2.45 uur. Omwonenden die dit hoorden, belden vervolgens de politie. Door de Forensische Opsporing is er sporenonderzoek gedaan.

De politie is nog op zoek naar getuigen.