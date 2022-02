Op het Oeverpad in Amsterdam Nieuw-West zijn maandagavond twee fietsers beroofd door meerdere jongens, waarvan er één in het bezit was van een vuurwapen. De fietsers, beiden rond de twintig jaar oud, hielden er lichte verwondingen aan over.

De slachtoffers fietsten om 20.20 uur over het Oeverpad toen een jongen hen liet stoppen. Kort daarna kwamen er meer jongens bij.

De fietsers werden geschopt en geslagen. Vervolgens werden ze met een vuurwapen gedwongen om onder meer hun telefoons te af te geven. De groep jongens ging er vervolgens vandoor en liet de fietsers met lichte verwondingen achter.

Volgens de politie gaat het om vier of vijf vermoedelijk jonge jongens. De recherche is nog op zoek naar getuigen die iets over het voorval kunnen vertellen.