Een man is afgelopen weekend door beveiligers van een club aan het Singel in de Amsterdamse binnenstad aangehouden nadat bleek dat hij met een vuurwapen op de dansvloer stond. Agenten namen de man van de beveiligers over, momenteel zit hij nog vast.

Beveiligers zagen dat de 31-jarige man tijdens het dansen zijn vuurwapen liet vallen.

Agenten namen de verdachte van de beveiligers over. Hij zit op dit moment nog vast voor nader onderzoek.