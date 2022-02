De hulpdiensten zijn in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt na een melding van een brand in een winkel op de IJburglaan in Amsterdam-Oost.

Bij de winkel werd rond 3.30 uur een steen door een raam van de winkel gegooid. Vervolgens werd er brand gesticht. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit. In eerste instantie werd er even gedacht dat het om een plofkraak zou gaan, maar dit bleek niet het geval.

De brand was snel onder controle. De eigenaar laat weten dat afgelopen weekend al getracht was om via het grote raam de winkel binnen te komen. Dit is toen mislukt en het raam heeft daardoor nog schade. De eigenaar heeft geen idee wie er achter zou kunnen zitten.