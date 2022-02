De recherche weet wie de verdachte is die afgelopen weekend een Amerikaanse vlogger wurgde op het Leidseplein. Het zou gaan om een twintigjarige man. Dat schrijft de politie in een bericht op Twitter. Bij de wurging raakte een 35-jarige vlogger buiten bewustzijn. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Volgens Metro zou het gaan om de Amerikaanse streamer "Reydempto" van de live streaming-website Twitch. De vlogger was in de nacht van zaterdag op zondag aan het filmen op het Leidseplein.

Op beelden is te zien hoe een voorbijganger eerst amicaal een arm om de schouder van de vlogger slaat. Kort daarna knijpt de man zijn keel dicht.

De 35-jarige vlogger stribbelt eerst nog tegen, maar valt daarna op de grond. Volgens de politie raakte de man door de wurging buiten bewustzijn. Even later komt de Amerikaan weer bij en zondagochtend doet hij aangifte van de wurging.

Uit berichtgeving van Metro blijkt dat de vlogger de man eerder die avond al was tegengekomen op straat. Toen zou de man aan hem gevraagd hebben of hij ooit gehoord had van een verhaal waarbij een streamer op straat vermoord was.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over het incident. Getuigen die meer kunnen vertellen over de twintigjarige man en betrokken waren bij het incident worden gevraagd zich te melden bij de politie.