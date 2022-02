Het is de omwonenden van het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer niet gelukt om de opslagplaats voor bouwmaterialen via de rechter weg te krijgen.

De opslagplaats wordt onder meer gebruikt om een warmtenet aan te kunnen leggen. De bewoners waren naar de rechter gestapt omdat ze vrezen dat het bouwverkeer een gevaar voor de verkeersveiligheid is. Volgens hen is er door het bouwbedrijf niet goed gekeken naar een alternatieve locatie. Ook gaven ze aan dat ze overvallen waren door de beslissing om het plantsoen als werklocatie te gebruiken.

Niet aannemelijk

Volgens de voorzieningenrechter hebben de bewoners niet aannemelijk gemaakt dat de opslagplaats voor een verkeersonveilige situatie zorgt. Zo mag er tijdens spitstijden al geen bouwverkeer in de buurt van scholen komen en krijgen scholieren veiligheidslessen. Verder staan er verkeersregelaars en is het terrein afgezet met grote hekken.

Volgens het bouwbedrijf is het plantsoen de enige mogelijke werklocatie voor het project. Of dat zo is kon de voorzieningenrechter niet controleren, omdat het onderzoek en de criteria niet beschikbaar waren. Toch zag de voorzieningenrechter nog niet meteen reden om de bewoners gelijk te geven. Het bouwbedrijf moet wel 'alsnog zorgvuldig motiveren' waarom het werk alleen op deze locatie gedaan kan worden.

Complexe planning

Het bouwbedrijf gaf verder aan dat de gevolgen van het stilleggen van de werkzaamheden 'niet te overzien' zijn. Er zou een complexe planning zijn gemaakt waarbij circa tien verschillende disciplines tegelijk werken in drie verschillende grondlagen. Dat belang weegt de voorzieningenrechter zwaarder.

De voorzieningenrechter wees er ook op dat het plantsoen niet blijvend zal veranderen. "De werklocatie is bedoeld als tijdelijke werklocatie en alle gevolgen van de aanleg (ophoging, asfaltering, plaatsing van een keet en hekwerk) worden na afronding van het project weer ongedaan gemaakt zodat het Galileïplantsoen in de oude staat wordt teruggebracht."