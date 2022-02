Volt heeft Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan zondag geschorst. Op de website van Volt is te lezen dat de afgelopen tijd enkele meldingen bij de partij binnenkwamen over grensoverschrijdend gedrag van het in Amsterdam wonende Kamerlid.

"De partij heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen", is verder te lezen in het statement. "Volt heeft nu besloten om het Kamerlid per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden."

Gündogan kwam vorig jaar als nummer twee van Volt de Tweede Kamer in, waar ze zich onder meer bezighoudt met defensie, financiën en onderwijs.