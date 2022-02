Clubs in de stad die in de nacht van zaterdag op zondag meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op en de deuren openen, kunnen de dag erna een boete van 4.500 euro op hun deurmat verwachten. Dat benadrukte burgemeester Femke Halsema vrijdagavond in Het Gesprek met de Burgemeester van AT5.

"Ze weten echt wat de sanctie is, ik heb met hen gepraat, ze hebben waarschuwingen gekregen, dus ze weten wat er staat te gebeuren", zegt Halsema.

Bij een vorige actie in de cultuursector kwam bijvoorbeeld het Concertgebouw nog weg met een officiële waarschuwing, maar dat zal nu dus niet gebeuren. Volgens de burgemeester ging het bij de cultuursector om een uitje van "twee à drie uur". Toen werden er waarschuwingen uitgedeeld. "Maar de nachtsector laat weten dat ze eigenlijk de hele nacht door willen, en dan met een overtreding die wel wat forser is en dat betekent dat we ook forser moeten handhaven", aldus Halsema.

De burgemeester begrijpt wel de boosheid en moedeloosheid bij clubs en hun bezoekers: "We delen in hun frustratie, ik begrijp heel goed dat zij denken: we staan alsmaar achteraan."



Ze vervolgt: "Het is niet tegen de clubs gericht maar heeft heel veel te maken met de activiteiten die er plaatsvinden. Namelijk: heel erg dicht op elkaar dansen. Dat is als corona door het land waart een lastige activiteit, maar dat is voor de clubs wel een heel hard gelag geweest. Morgenavond mag het niet, maar ik hoop wel voor daarna dat de clubs wel weer heel snel mee mogen gaan doen."

Maar wie bereid is de boete voor lief te nemen, hoeft niet bang te zijn dat het feestje wordt stilgelegd. Er zal alleen "geconstateerd" worden of de regels worden overtreden. "We gaan niet de politie met grote overmacht de club insturen, dat kan niet", aldus de burgemeester.