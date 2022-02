Het pand aan de Draaierweg in Noord, waar op 23 januari een groot drugslab werd ontdekt, is op last van de burgemeester gesloten. De sluiting is op grond van de Opiumwet en geldt voor onbepaalde tijd.

Het lab werd ontdekt na een inbraakmelding. Tijdens een daaropvolgende achtervolging over enkele daken, stuitten agenten op een openstaand dakluik waar een sterke chemische geur uitkwam. Binnen werd de cocaïnewasserij ontdekt.

In het pand lag alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton. Ook werd een hoeveelheid verwerkte en onverwerkte cocaïne in beslag genomen.

De politie meldt dat er tot op heden vijf verdachten zijn aangehouden, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.