De horeca mag vanaf 18 februari mogelijk tot 1.00 uur in de nacht openblijven. Dat blijkt uit een brief van Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De deskunigen van het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd om de versoepeling te beoordelen. Begin volgende week komt er een advies van het OMT. Ook kan een meerderheid van de Tweede Kamer het nog tegen houden.

Perspectief

"De versoepelingen die het kabinet per 18 februari voorstelt en waarover het OMT gevraagd is te adviseren, bieden perspectief voor grote groepen in de samenleving", schrijft Kuipers in de brief. "Dit kan omdat we inmiddels een hoge mate van immuniteit opgebouwd hebben door middel van vaccinatie en door het op een natuurlijke wijze doormaken van de infectie."

Ook is er gestart met een procedure om de 1,5 meter afstand los te laten. Dat kan op zijn vroegst pas op 25 februari gebeuren.

Jongeren

Burgemeester Halsema schrijft op Instagram dat ze het een 'heel moedige en noodzakelijke stap' vindt. "Vooral voor jongeren en benarde sectoren zoals de cultuur en horeca. Zo ontstaat er eindelijk weer perspectief voor iedereen."

Dinsdag vindt er weer een persconferentie over de coronamaatregelen plaats.