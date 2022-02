Een woningprijs van ruim 10.200 euro per vierkante meter kwam vorig jaar iets vaker voor dan voorgaande jaren. Dat is te zien op een kaart van de gemeente.

Het ging om woningen in kleine delen van de binnenstad, Zuid en Noord. In grote delen van Zuid en het centrum kostten woningen in 2021 tussen de 8200 en 10.200 euro per vierkante meter.

Weesp, dat dit jaar gezien wordt als stadsgebied van Amsterdam, staat nu ook op de kaart. De prijzen lijken vergelijkbaar met Zuidoost.

Woningprijzen onder de 2700 euro per vierkante meter komen inmiddels niet meer voor. Dat was een jaar geleden nog anders.