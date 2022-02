De politie is in de Spaarndammerbuurt op zoek naar een man die naar eigen zeggen gewond zou zijn geraakt bij een schietpartij.

Rond 19.20 uur belde iemand 112 te zei dat er een bebloede man in zijn woning aan de Le Mairestraat zat. De man had tegenover de melder aangegeven beschoten te zijn, maar liep daarna weg.

Meerdere politiewagens werden opgeroepen. Het signalement van de bebloede man is via Burgernet verspreid. Agenten hebben hem nog niet gevonden en zoeken in de omgeving.

Het is volgens een politiewoordvoerder niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is.