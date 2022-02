Vanaf donderdag tot en met zondag rijdt het GVB op metrolijn 51 met slechts een halve dienstregeling. Oorzaak is de vele coronagevallen onder het personeel.

Het vervoersbedrijf heeft in de afgelopen periode van alles geprobeerd om ondanks het grote aantal zieke werknemers met een volledige dienstregeling te rijden, maar dat blijkt nu niet meer mogelijk. Volgens de woordvoerder hebben een aantal personeelsleden zelfs extra diensten gedraaid om de boel te redden. Toch vielen er al lijnen uit. Niet alleen bij de metro's, maar ook bij de bussen.

De keuze voor lijn 51 is een bewuste: deze rijdt namelijk dubbel met andere lijnen (het eerste deel met lijn 50, het tweede deel met 53 en 54). Op die manier probeert het vervoersbedrijf de hinder voor de reizigers te beperken.

Het GVB adviseert reizigers om hun reis van tevoren te plannen via de GVB app, of via de website.