Een 25-jarige man is dinsdagavond laat door twee mannen beroofd van zijn Rolex-horloge toen hij naar zijn appartement aan de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten liep. Hij is daarbij bedreigd met een vuurwapen.

Daarnaast werd het slachtoffer meermaals op zijn hoofd geslagen. Hij raakte hierdoor lichtgewond. De twee mannen vluchtten ervandoor in de richting van het Belgiëplein.

Het incident gebeurde rond 23.30 uur. De politie vraagt getuigen zich te melden.