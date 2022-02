De Marie Thomas Tonnonbrug in Amsterdam-Noord is maandagavond voor onbepaalde tijd afgesloten voor al het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat er scheuren in het beton van de brug zitten.

De brug verbindt de Pieter A. van Heijningestraat met de Lange Vonder over het Twiske en wordt normaal gesproken gebruikt door bussen, fietsers en voetgangers.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de brug nog veilig gebruikt kan worden. De brug blijft in ieder geval afgesloten tot het onderzoek helemaal is afgerond. Wanneer dat is, weet de gemeente nog niet. Ook het vaarwater onder de brug mag niet worden gebruikt.

Fietsers kunnen omrijden via Pieter A. van Heijningenstraat, Thomas Prinsenlaan, Nathan F Israëlweg, Stentorstraat, Adriaan Loosjesweg, Zuideinde en de Lange Vonder. Het busverkeer stopt tijdelijk niet op de Pieter A. Heijningestraat en Lange Vonder en de Vorticellaweg.