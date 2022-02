De overlast van vervuiling op straat is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de leefbaarheid in de stad door de gemeente en de Woningcorporaties (AFWC). Vervuiling krijgt nu gemiddeld het rapportcijfer 5,4.

Tussen 2017 en 2019 was dat cijfer voor de hele stad nog een 5,9. De cijfers verschillen per buurt. Zestien buurten gaven een cijfer onder de 5,0. Hiervan liggen er zeven in stadsdeel West en zes in stadsdeel Nieuw-West.

Volgens wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) komt de toegenomen overlast met name door de coronacrisis. De hoeveelheden huishoudelijk grof afval en verpakkingsmateriaal zijn sterk gestegen. "Mogelijk speelt mee dat veel mensen meer thuis zijn, meer zien van hun eigen woonomgeving en afval sneller als overlastgevend ervaren."

Ook over andere onderwerpen is Amsterdammers naar hun mening gevraagd. Zo blijkt dat gemiddeld 20 procent van de huishoudens last heeft van de verhuur van kamers in hun pand of complex of in omliggende panden aan bijvoorbeeld jongeren, studenten of arbeidsmigranten. In de Pijp, Rivierenbuurt heeft zelfs circa 30 procent in meer of mindere mate last van deze vorm van verhuur.

Verder is er ook gevraagd naar cijfers als het gaat om criminaliteit, parkeren, verkeerslawaai, verkeersdrukte, horeca, buren en andere mensen in de buurt. Op al deze onderwerpen gaat het gemiddeld om voldoendes:

Als het gaat om de algemene tevredenheid, dan geven Amsterdammers hun eigen buurt gemiddeld een 7,6. Dat verschilt ook per buurt. Bewoners van Osdorp geven bijvoorbeeld hun buurt een 6,4, terwijl de meeste buurten in het centrum een 8 of hoger krijgen.

Wedemeijer benadrukt dat uit het onderzoek blijkt dat de de gemiddelde Amsterdammer de eigen woonomgeving positief waardeert. "Het rapportcijfer ligt zelfs iets boven het doel dat de gemeente zichzelf in de begroting heeft gesteld."

Wel zegt Wedemijer dat in sommige buurten bewoners niet tevreden over de leefbaarheid. "Hier ligt voor de gemeente ook voor de komende jaren een belangrijke opgave om samen met bewoners, ondernemers en organisaties te werken aan een prettige en veilige woonomgeving."