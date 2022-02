Een huurder van een woning in Zuid is er niet in geslaagd om via de kantonrechter isolatiewerkzaamheden af te dwingen. De man zei dat hij last had van kou en ratten die door gaten kropen, maar dat kon niet bewezen worden.

Hij huurt de woning sinds januari vorig jaar via een verhuurmakelaar voor expats en klaagde aan het eind van die maand over kou afkomstig van de (bouw)vloer en over ratten. Daarna hebben een rattenverdelgingsbedrijf, de GGD, de Huurcommissie en meerdere loodgieters de woning bekeken. Ook kreeg hij een eenmalige huurkorting van 200 euro.

Uiteindelijk stapte hij naar de kantonrechter. De huurder wilde dat de verhuurder de bouwvloer zou isoleren, dat de luchtgaten en andere mogelijke doorgangen voor ratten vanuit de kruipruimte zouden worden dichtgezet en dat rattenlijken weggehaald zouden worden.

Maar volgens de kantonrechter heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat er ijzige kou door de vloer heen komt. Andere mensen die binnen waren, verklaarden juist dat het 'behaaglijk warm' was. Ook het rattenprobleem is niet aannemelijk geworden, 'laat staan dat kan worden aangenomen dat sprake is van een rattenplaag'. Het gespecialiseerde bedrijf vond namelijk geen rattenlijken. Ook de GGD heeft ze niet aangetroffen.

"Dat eiser een koude lucht vanuit de vloer en overlast door ratten ervaart en daardoor in subjectieve zin een verminderd woongenot heeft, wil de kantonrechter zonder meer aannemen", staat in het vonnis. "Dat impliceert echter niet dat het ook in objectieve zin gaat om een gebrek in de zin van de wet."

De huurder heeft daarom op geen enkel punt gelijk gekregen.