De woning aan de Lokerenstraat in Nieuw-West, waarbij eerder deze een zware explosie plaatsvond, is op last van burgemeester Halsema gesloten. Reden is dat de politie rekening houdt met eventuele nieuwe incidenten.

De explosie stond namelijk niet op zichzelf: al diverse malen vonden er (gewelds-)incidenten plaats. Zo vonden er in de afgelopen periode meerdere explosies plaats en is er een dreigbrief bezorgd. Ook werd een schuur achter het huis in brand gestoken.

Ruzie

"Er is een keer ruzie geweest, daarna is er al zes, zeven keer iets heftigs geweest", aldus een buurtbewoner eerder deze week tegen AT5/NH Nieuws. Andere buren lieten toen weten dat er vorig jaar er een scooter in de tuin in brand is gestoken en is er ook een keer een explosief aan het raam geplakt.

Er werden camera's geplaatst, maar die hadden niet het beoogde effect. Op camerabeelden die gisteren werden vrijgegeven zijn de daders te zien.

Vanwege de kans op herhaling heeft de burgemeester besloten om het pand voor drie maanden te sluiten.