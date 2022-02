GroenLinks lijkt opnieuw de grootste te worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt althans uit een peiling van bureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool onder 1300 Amsterdammers.

Van de deelnemers geeft 15 procent aan GroenLinks te stemmen. Daarna volgt D66 met 13 procent. Toch verliezen beide partijen wel kiezers ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Het is de derde grote peiling, want GroenLinks en D66 lieten zelf ook al peilingen uitvoeren. Wat in alle peilingen in ieder geval ongeveer hetzelfde is, is dat Volt uit het niets groot lijkt te worden. De partij zou volgens de OIS-peiling zelfs groter worden dan de PvdA en VVD.

Het gaat voor een deel om teleurgestelde GroenLinks-stemmers. "Toen ze wonnen was ik heel blij, want ik ben een beetje links georiënteerd", vertelt iemand die twijfelt over een stem op Volt en de PvdA. "Maar na vier jaar ben ik wel een beetje teleurgesteld. Zeker in GroenLinks. Kijk eens naar het afval dat hier ligt. Het lijkt wel de stad Napels."

De huidige coalitiepartijen (GroenLinks, D66, PvdA, SP) blijven in deze peiling staan op 42 procent en hebben daarmee geen meerderheid meer. Een vierpartijenmeerderheidscollege lijkt alleen mogelijk als Volt meedoet. Bijna een derde van de deelnemers aan de peiling vindt dat Volt daadwerkelijk in de coalitie moet gaan zitten.

"Ik ben niet heel links georiënteerd, maar ik ben wel een beetje voor de studenten en ook voor Europa", vertelt een Volt-stemmer. "Er zitten veel jongelui", zegt de man die twijfelt tussen de PvdA en Volt. "En ik vind, jongelui hebben nou eenmaal de toekomst, die moeten zich ook met politiek gaan bemoeien."

Opvallend is verder dat JA21 met 8 procent bijna net zo groot lijkt te worden als de VVD (9 procent). De Partij voor de Dieren zou ook 8 procent van de stemmen krijgen. DENK zou juist halveren. Forum voor Democratie zou nog maar een derde van het aantal eerdere stemmen krijgen.

Verkeerde kant

De groep die denkt dat het de verkeerde kant op gaat met de stad (49 procent) is iets groter dan de groep die denkt dat het de goede kant op gaat (44 procent). Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Ruim driekwart van de deelnemers weet dat er binnenkort verkiezingen zijn en een vergelijkbaar aandeel geeft een partijvoorkeur aan - al kan deze in de aanloop naar de verkiezingen veranderen.

In 2018 ging ruim de helft van de stemgerechtigde Amsterdammers naar de stembus. Amsterdammers die niet gaan stemmen, zeggen dat niet uit gebrek aan interesse of vertrouwen in de politiek te doen.

"Ze maken zich allemaal druk om hele kleine dingen", zegt een Amsterdammer die zijn hele leven al niet stemt. "Maar je moet je ergens anders druk over maken. Niet over het paard van Sinterklaas. Bij wijze van spreken."

Uit de peiling blijkt dat de belangrijkste thema's voor Amsterdammers de woningmarkt, klimaat/verduurzaming en verharding van de samenleving zijn. Eerder zaten veiligheid/criminaliteit en toerisme/drukte vaak in de top drie.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart.