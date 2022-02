Een gewapende overval op een fastfoodrestaurant in Bos en Lommer in november van het afgelopen jaar. Met een groot mes bedreigt een nog onbekende man een medewerker.

Als hij na de overval naar buiten rent maakt hij met het mes ook een zwaaiende beweging naar een voorbijganger. In het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de overval.

Het is rond 21.30 uur op de avond van maandag 22 november als een man het fastfoodrestaurant aan het Gulden Winckelplantsoen in komt gelopen. Eenmaal binnen trekt hij een groot mes uit zijn mouw en al gauw is het voor het winkelpersoneel duidelijk wat de bedoelingen van de man zijn. Hij slaat een paar keer hard met zijn mes op de toonbank en dreigt daar dan overheen te springen.

Als het hem allemaal te lang duurt springt hij daadwerkelijk over de toonbank. Hij geeft een van de medewerkers een plastic tas, waar ze het geld uit de kassa in moet doen. Hij wil dat ze haast maakt en komt met het mes gevaarlijk dicht bij de medewerker. Als de kassa leeg is, springt de man weer over de toonbank en rent hij de zaak uit.

Voorbijganger

Bij het verlaten van de winkel komt hij iemand tegen die net naar binnen wil lopen. Deze persoon gaat aan de kant, desondanks maakt de man een zwaaiende beweging met zijn mes in de richting van de voorbijganger, die het mes maar net kan ontwijken.

"De man maakte geen groot bedrag buit, maar dat neemt niet weg dat het een heel nare gebeurtenis is geweest voor de medewerkers van het restaurant", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "De impact van die avond op hen is dan ook groot."

De man, die een zwarte jas droeg van het merk Under Armour, heeft tijdens de overval een capuchon op en draagt een mondkapje, waardoor zijn gezicht slecht te zien is. Toch is zijn gezicht op een zeker moment te zijn, wanneer hij zijn capuchon naar achter trekt.

"Herkent u de man op de beelden? Laat het ons dan weten", aldus Bannor. Ook komt de politie graag in contact met de voorbijganger, die nog net op tijd weg kon springen toen de verdachte met het mes naar haar zwaaide. Deze persoon is tot op heden nog niet bij de politie bekend, maar is mogelijk een belangrijke getuige.