Vandaag gaan de Olympische Winterspelen van start in Peking, maar ook een beetje in Amsterdam. Door coronamaatregelen mogen alleen de mensen die per se aanwezig moeten zijn naar China toe, de rest moet vanuit ons land gebeuren. Zo ook de programma's op televisie. Iedere avond en ochtend wordt het schaatstoernooi vanaf de Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer uitgezonden.

"Ik ben heel trots", laat directeur van de ijsbaan is Wouters weten. Dat de Jaap Edenbaan is uitgekozen voor deze speciale gelegenheid is geen toeval volg Jorens hem. "Hier zijn de schaats-successen begonnen. Het was in 1961 de eerste baan van Nederland en de derde van de wereld."

Ook Henry Schut, presentator van NOS 'Studio Peking' is enthousiast over de plek. Tijdens de uitzendingen zullen op de achtergrond de schaatsers op de Jaap Edenbaan te zien zijn.

De Olympische Winterspelen zijn van 4 tot 20 februari in Peking. Iedere ochtend en avond wordt 'Studio Peking' vanaf de Jaap Edenbaan uitgezonden. Zaterdag beginnen de schaatswedstrijden. Schut hoopt op veel medailles: "Als iedereen gezond blijft, worden het mooie weken."