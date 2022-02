Burgemeester Femke Halsema moet vanmiddag tekst en uitleg geven aan de gemeenteraad over de inhuur van de externe programmadirecteur Lennart Booij van Amsterdam 750. Pas na vragen van journalisten zei het stadsbestuur erachter te zijn gekomen dat de duur waarvoor hij eigenlijk zou worden ingehuurd, in overtreding is met Europese regelgeving. Hij wordt daarom per 1 februari niet meer ingehuurd. Bovendien zijn er vragen over de hoogte van zijn onkostenvergoeding.

De fout kwam aan het licht na een Wob-verzoek van studentenblad Propria Cures. Booij werd in 2019 door de gemeente benaderd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen. Op 26 februari 2020 werd een contract getekend waarmee hij werd aangesteld.

Dat contract liep oorspronkelijk tot 1 oktober 2021, maar werd stilzwijgend verlengd met de intentie om de werkzaamheden van Booij tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart te laten doorlopen. Een nieuw stadsbestuur zou daarna een beslissing nemen over de verdere inhuur van Booij.

Pas na vragen van journalisten kwam de gemeente er achter dat daarmee Europese regelgeving zou worden overtreden. Aankomende maand zouden de totale verdiensten van Booij over de Europese aanbestedingsgrens van 214.000 euro exclusief btw gaan. Boven die grens moet een aanbestedingsprocedure worden gevolgd, waarbij meerdere mensen kunnen intekenen voor de functie.

De gemeente heeft Booij daarop laten weten hem niet meer in te huren. Dit kan alleen nog als hij alsnog als winnaar uit de bus komt bij de aanbestedingsprocedure. Aangezien die procedure zo'n drie maanden gaat duren, zit Amsterdam 750 de komende maanden zonder programmadirecteur. De gemeente had de intentie dat Booij tot en met 2025 bij de viering betrokken zou blijven.

Niet alleen de manier waarop Booij is ingehuurd zorgt overigens voor onrust. Ook zijn uurtarief van 125 euro exclusief btw, waarmee hij in twee jaar tijd twee ton overheidsgeld opstreek, ligt onder vuur. JA21 heeft een spoeddebat aangevraagd over de kwestie. Mede omdat Halsema en Booij elkaar persoonlijk kennen. Halsema ontkende vorige week dat haar persoonlijke band iets te maken heeft met zijn aanstelling.