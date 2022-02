Een overval bij een filiaal van Albert Heijn op het Frederiksplein, even na 7.30 uur vanmorgen. De politie heeft de omgeving afgezet. Wat er in de winkel is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Een jaar geleden werd deze supermarkt ook overvallen. Toen kwamen twee mannen de zaak binnen met messen. Dat was te zien in ons opsporingsprogramma Bureau020.