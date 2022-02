De verkeersruzie die maandag plaatsvond op de Sloterweg maakt volgens bewoners duidelijk waarom het goed is dat de gemeente de weg gaat afsluiten voor niet-doorgaand verkeer. Dat die afsluiting er echt aankomt, werd toevallig op dezelfde dag duidelijk.

Uit de schriftelijke stemuitslagen bleek toen namelijk dat de gemeenteraad het plan van wethouder Egbert de Vries steunt. Er komen over een aantal maanden kentekencamera's op verschillende plekken. Automobilisten die niet in de buurt wonen zullen dan op zowel de Sloterweg als de Laan van Vlaanderen beboet worden.

De bewoners van de straat keken niet heel vreemd op van de verkeersruzie van maandag, waarbij een automobilist op een andere auto inreed. Volgens hen gaat het veel vaker mis bij de wegversmallingen. "Elke dag staan er mensen tegenover elkaar. Met een hoop getoeter", vertelt een bewoner. Een ander zegt dat de paaltjes bij de wegversmalling regelmatig uit de grond gereden worden.

Over de afsluiting van de weg wordt al vele jaren gediscussieerd. Bewoners van omliggende buurten trokken aan de bel omdat ze een waterbedeffect vrezen en ook een deel van de gemeenteraad was kritisch. Een taxichauffeur noemt het besluit om de weg af te sluiten 'heel onprettig'. "Als het dan drukker wordt en de meter loopt. Daar wordt niemand vrolijk van", vindt ze.

Veel bewoners denken daar dus heel anders over. "Als bewoner van de Sloterweg is het gewoon afzien", zegt Atze Broeckmans van bewonerscomite Sloterweg. "Zeker na de verlegging van de A9. Zeker na de afgelopen jaren. Waar het alleen maar drukker is geworden."

De gemeente streeft er naar om de Sloterweg in de zomer van dit jaar af te sluiten.