Een vijftienjarige Amsterdammer is in de afgelopen tien dagen twee keer aangehouden door de politie. Vanmorgen werd hij aangehouden voor de overval op een telefoonwinkel in Amstelveen op 29 oktober vorig jaar. Tien dagen geleden werd de tiener ook al opgepakt nadat hij in Zuidoost zou hebben gedreigd met een vuurwapen.

Bij de overval op de telefoonwinkel in het winkelcentrum Stadshart wist de politie snel twee Amsterdamse tieners aan te houden, van zestien en zeventien jaar oud. Beide verdachten zijn inmiddels weer vrij maar blijven wel verdachte in de zaak. Wat de rol van de vijftienjarige Amsterdammer precies is wordt nog onderzocht. Daarnaast sluit de politie meerdere aanhoudingen niet uit.

Het ging om de vijfde overval op een telefoonwinkel in vijftien dagen tijd. Eerder waren vier telefoonwinkels in Amsterdam het doelwit. Uit voorzorg hadden KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile, The Phone House en Belsimpel alle mobiele telefoons in de regio al uit de winkels gehaald.

De reden dat de tiener eerder al was opgepakt door de politie was dat hij op 24 januari in de flat Kleiburg in Zuidoost zou hebben gedreigd met een vuurwapen. De politie kreeg een melding over een dreigende situatie in de flat, waar mogelijk ook vuurwapens mee gemoeid zouden zijn.

De politie deed onderzoek ter plaatse en al snel kwam de tiener in beeld, hij probeerde namelijk te vluchten toen hij de agenten zag. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Daarnaast vonden agenten in de buurt een tas met daarin een vuurwapen. Dat is in beslag genomen.