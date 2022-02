De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht voor duizenden euro's te hebben gewinkeld met de bankpas van een 82-jarige vrouw, die via een brutale babbeltruc van haar gestolen werd. Ze werd namelijk thuis bezocht door mannen die zich voordeden als GGD-medewerkers, maar in werkelijkheid uit waren op haar bankpas en haar code. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer wordt op 2 oktober van het afgelopen jaar gebeld door iemand die zegt dat hij van de GGD is. Het slachtoffer is in aanraking gekomen met iemand die besmet is met corona, zegt de zogenaamde GGD-medewerker. Daarom moet ze volgens hem thuisblijven tot de GGD een testpakket komt afgeven.

Een dag later, op 3 oktober, wordt er rond 10.30 uur bij de vrouw aangebeld: er staan twee jonge mannen voor de deur die zeggen van de GGD te zijn. Ze zeggen dat de vrouw een klein bedrag moet betalen voor het testpakket. Ze stopt haar bankpas in een zwart apparaatje en toetst haar code in. Als dat achter de rug is en de mannen na overhandiging van het testpakket weer vertrekken, heeft het slachtoffer niet door dat de mannen zojuist haar pas en haar code hebben bemachtigd.

De pas die de vrouw na de transactie terugkreeg van de mannen is namelijk niet haar eigen bankpas, maar de pas van iemand anders. Ook die bankpas werd verkregen bij een babbeltruc. "We willen graag benadrukken dat de GGD nooit op deze manier te werk zal gaan. Wees hier dus bedacht op", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Op het moment dat de vrouw op 4 oktober merkt dat er grote bedragen van haar rekening zijn afgeschreven en haar pas blokkeert, is er al 17 keer mee betaald voor een bedrag van in totaal meer dan 3500 euro. Bij meerdere van die transacties zijn twee verdachten duidelijk herkenbaar in beeld. De mannen op de beelden worden verdacht van de betalingen. Of ze ook iets met de babbeltruc te maken hebben, wordt nog door de politie onderzocht.

Op beelden is te zien dat de twee mannen op 3 oktober vanaf 12.00 uur in een warenhuis in Amstelveen bij drie verschillende kassa's aankopen doen met de bankpas van het slachtoffer. Een uur later zijn ze te zien bij een elektronicawinkel aan het Gelderlandplein binnen. De mannen gaan daarna door naar een supermarkt, ook op het Gelderlandplein. Ook daar zijn ze goed in beeld.

Een van de twee verdachten is een dag later nog in beeld bij een schoenenwinkel in de P.C. Hooftstraat. Daar koopt hij nieuwe schoenen voor meer dan 500 euro met de bankpas. De politie komt graag in contact met mensen die de verdachten op de beelden herkennen of andere informatie over hen hebben.