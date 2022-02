In Amsterdam zijn bijna 8 op de 10 jonge vrouwen (77 procent) tussen de 12 en 25 jaar de afgelopen twee jaar lastiggevallen op straat. Dat is een van de conclusies van een groot landelijk onderzoek over straatintimidatie van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld in Nederland heeft tweederde aangegeven lastig te worden gevallen op straat, in Amsterdam ligt het gemiddelde dus hoger.

Van de onderzochte vormen van straatintimidatie zijn ongewenst nafluiten en nasissen voor vrouwen het minst belastend. Ongeveer 60 procent van de slachtoffers ervaart deze vormen vooral als ongemakkelijk en op een deel van de vrouwen maakt nafluiten (21 procent) of nasissen (15 procent) helemaal geen indruk. Toch voelt circa een derde zich onveilig of bang als ze nagefloten of nagesist worden.

Naroepen belast meer: de helft van de vrouwen raakt geïrriteerd of wordt boos, en bijna de helft voelt zich onveilig of bang. Achternagelopen of achtervolgd worden is het meest bedreigend: 85 procent van de vrouwen voelt zich onveilig of bang wanneer dit gebeurt.

Ook jonge mannen krijgen te maken met straatintimidatie, zo is te lezen in het onderzoek. Van de jongens en mannen tussen de 12 en 25 jaar is één op de drie op straat geïntimideerd. Naroepen komt hierbij het meest voor: ongeveer één op de vijf jongens en mannen maakt dit wel eens mee, van hen wordt 39 procent geïrriteerd of boos.

De meeste jongeren, 60 procent, negeren het als ze op straat worden lastiggevallen. Vrouwen doen dit met 64 procent vaker dan mannen (51 procent). Behalve 'negeren' hebben vrouwen ook andere manieren om met straatintimidatie om te gaan dan mannen: ze zoeken op het moment dat ze worden lastiggevallen vaker gezelschap van andere mensen of bellen iemand op (37 procent), ze maken vaker een afwijzend of boos gebaar (26 procent) en ze pakken vaker iets waarmee ze zich kunnen verdedigen, zoals sleutels, deodorant of pepperspray (18 procent). Mannen lachen erom, maken een afwijzend gebaar of spreken de daders erop aan (17 tot 19 procent).

Het percentage jonge vrouwen dat weleens te maken heeft met straatintimidatie loopt uiteen van 55 procent in niet-stedelijke gemeenten tot 75 procent in zeer sterk stedelijk gemeenten. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geeft gemiddeld 77 procent van de jonge vrouwen aan in 2020/2021 op straat lastiggevallen te zijn.