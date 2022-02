Amsterdammers kunnen nu makkelijker een referendum organiseren. Vanaf vandaag zijn de voorwaarden voor een referendum namelijk versoepeld. Daarnaast is de lijst met onderwerpen waar een referendum over mag gaan uitgebreid.

Voor een referendum zijn nu 10.000 handtekeningen nodig, eerder waren dat er 27.000. Verder hebben Amsterdammers 10 weken in plaats van 6 weken de tijd om ondersteuningsverklaringen te verzamelen. Daarnaast is de opkomstdrempel van 20 procent afgeschaft. Ook kan de partij die het referendum organiseert budget krijgen om campagne te voeren als de raad het verzoek goedkeurt.

Op dit moment zijn er twee vormen van een referendum mogelijk: een referendum over een ontwerp voor een raads- of collegebesluit en een referendum op volksinitiatief. Bij de eerste vorm kan een voorstel van de gemeente tegengehouden worden als er voldoende mensen tegenstemmen. Nieuw is dat Amsterdammers een alternatief burgervoorstel kunnen doen. Inwoners stemmen niet voor of tegen het besluit van de gemeente, maar op plan A, plan B of geen van beide.

Bij de tweede vorm kunnen Amsterdammers zelf een onderwerp voordragen voor stemming, maar daar kan de raad dan weer een alternatief plan tegenover stellen. Zo stemmen Amsterdammers op plan A of plan B in plaats van 'ja' of 'nee' te zeggen tegen een voorstel.