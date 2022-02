Drie mannen hebben maandagmiddag een overval gepleegd op een sportwinkel aan de Kinkerstraat. Meerdere medewerkers van de winkel zijn bedreigd met een vuurwapen. De politie is nog op zoek naar de overvallers.

De overval op de sportwinkel vond vanmiddag rond 16.40 uur plaats. In de winkel waren op dat moment drie medewerkers aanwezig. Zij werden met een vuurwapen bedreigd. Volgens de politie zijn de overvallers er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Bij het incident raakte één personeelslid lichtgewond. De medewerker werd geslagen met het vuurwapen van de overvallers. Ambulancepersoneel heeft deze persoon ter plaatse behandeld.

De politie is nog op zoek naar de drie verdachten. Ze zouden gevlucht zijn in de richting van de Nicolaas Beetstraat. Via Burgernet zijn vanmiddag al de signalementen van twee verdachten verspreid.

De ene man zou volgens de politie een lange Nike jas dragen en de ander een grijze joggingbroek. De politie waarschuwt omstanders om hen niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.