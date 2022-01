Bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark is vandaag de holocaust herdacht. Het is deze week 77 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Onder andere burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak.

Het vorig jaar onthulde Namenmonument is vlak bij het Wertheimpark. het monument werd vooraf bezocht door de aanwezigen van de Holocaust Herdenking. Vorig haar maakten we onderstaande special over het Namenmonument.