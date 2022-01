De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond twee jongens, van 12 en veertien jaar, aangehouden op Schiphol. De jongens hadden iemand bedreigd in de trein met, wat later bleek, een nepvuurwapen.

De Marechaussee kreeg gisteravond te horen dat er in de trein iemand was bedreigd met een vuurwapen. "Toen hebben we de trein opgewacht", vertelt de woordvoerder. "De jongens bleken het wapen onder de trein te hebben gegooid. Toen we het vonden, bleek het om een imitatievuurwapen te gaan."

De jongens zijn aangehouden en zitten op dit moment nog vast. De Marechaussee geeft de jongens over aan het OM, dat bepaalt wat voor straf ze krijgen.